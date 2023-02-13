السيسي: المنطقة تعرّضت لأزمات كبيرة في 2011.. ولم تنج أي دولة إلا مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ 2011 كان تاريخا حاسما وكاشفا لحكاية مصر، حيث تعرّضت دولا كثيرة في المنطقة لأزمات، ولم تنج أي دولة سوى مصر.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الحوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي بالإمارات، أنّ مصر شهدت تحديات عديدة، وجميعها كان أولوية للدولة ولا يمكن تأجيله، وعلى رأسه حالة التشرذم والتفكك وفقدان الأمل واليأس، التي عانى منها المصريون بعد 2011.

وأوضح الرئيس، أنّ مصر واجهت تحدٍ آخر، وهو مشكلة الطاقة الممثلة في الكهرباء والغاز والبوتاجاز، لافتا إلى أنّ مصر أنفقت نحو 1.8 تريليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء والقضاء على الانقطاعات التي عاني منها المصريون كثيرا، وهو ما نجحت فيه الدولة بالفعل وقضت على مشكلة انقطاع الكهرباء.