السيسي: المصريون وضعوا البلد أمانة في رقبتي.. و«2011» كلفتنا 450 مليار دولار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ المتابع للشأن الداخلي في مصر، على علم بأنّ الدولة أنفقت أموالا طائلة على البنية التحتية، والمشروعات القومية، مشيرا إلى أنّ الدولة تكلّفت نحو 450 مليار دولار لإصلاح ما حدث في 2011، في دولة ظروفها الاقتصادية ليست قوية، وحريصون على ألا تهتز مصر مرة أخرى.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الحوارية المنعقدة على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي، أنّ مصر وضعت الطاقة على رأس أولوياتها، فالشعب المصري لم يكن قادرا على تحمّل أزمة انقطاع الكهرباء سنة أخرى، متابعا أنّ المصريين وضعوا البلد أمانة في رقبته، وما حدث في 2011 كان صعبا جدا، وحريصون على ألا يتكرر مرة أخرى.

وتابع الرئيس السيسي، أنّه طالب وزير الكهرباء في 2014 بحل أزمة الكهرباء، وأنفقت الدولة في سبيل ذلك 1700 مليار جنيه حين كان الدولار الأمريكي بـ8 جنيهات، بينما تكلّف تطوير قطاع النقل تريليوني جنيه.

وأكمل الرئيس السيسي، أنّ تحدي الكهرباء والنقل ينطبق على التحديات الأخرى التي حرصت الدولة على تطويرها، حيث عملت الدولة على قطاعات كثيرة في وقت واحد لإنهاء التطوير في أسرع وقت ممكن.