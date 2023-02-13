9 معلومات عن الإعلامي الإماراتي فيصل بن حريز محاور الرئيس السيسي في دبي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الجلسة الرئيسية، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي، حيث يدير الجلسة الحوارية الإعلامي الإماراتي فيصل بن حريز.

كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في «المائدة المستديرة للشركات المليارية»، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي.

وتستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن الإعلامي الإماراتي فيصل بن حريز.

- فيصل بن حريز صحفي إماراتي، ويعتبر من الصحفيين الإماراتيين الذين يمتلكون أكثر الخبرات تنوعا في الإعلام الإماراتي.

- كان فيصل ضمن الفريق الذي أسس مركز الأخبار في إذاعة أبوظبي، حيث عمل مذيعا ومراسلا ثم محررا لنشرة الأخبار.

- انتقل فيصل بعدها للعمل في تلفزيون أبوظبي مذيعا للأخبار وأسهم في إطلاق نشرة الأخبار المحلية «علوم الدار».

- عمل فيصل في إعداد وتقديم العديد من البرامج والنشرات والمواد التوثيقية للإذاعة والتلفزيون، كما أجرى حوارات مهمّة مع شخصيات سياسية وثقافية ورياضية على رأسها الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية دولة الإمارات.

- يحمل فيصل إجازة في الاتصال الجماهيري من جامعة الإمارات العربية المتحدة، في تخصص الإذاعة والتلفزيون، وهو يتقن اللغتين العربية والإنجليزية.

- درس في أكاديمية نيويورك خلال عمله في سكاي نيوز مدة عام.

- حصل على شهادة معتمدة في إعداد النصوص والتصوير السينمائي.

- يحرص بن حريز على استثمار نجاحاته الإعلامية في المشاركة بالفعاليات والأحداث المختلفة، كتقديمها أو إدارة جلساتها.

- ترتبط أبرز هوايات بن حريز بعمله المهني، فإلى جانب القراءة التي يحرص عليها لتنمية قدراته وتطويرها والعمل على تعزيزها، كما هي الحال بالنسبة للقصائد التي دأب على حفظها منذ سنين وأثرت مفرداته اللغوية بشكلٍ بالغ.