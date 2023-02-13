محافظ البنك المركزي: القمة العالمية للحكومات تستهدف مرونة البيئة الاستثمارية

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، إن فكرة القمة العالمية للحكومات، خرجت للنور قبل 10 أعوام، بهدف تحقيق التواصل بين الحكومات، لاتخاذ قرارات تصب في صالح المواطنين، وتحقق مزيد من المرونة في البيئة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن اليوم لم يبدأ المؤتمر بصورة رسمية، إنما هي فعاليات على هامش المؤتمر.

اجتماع بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي

وأضاف محافظ البنك المركزي في تقرير مذاع على فضائية «النيل للأخبار»، من مقر القمة في دبي، أن اليوم شهد عددا من الاجتماعات بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، في وجود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، لمناقشة واقع الاقتصاد العالمي وأثره على المنطقة وبعض البلدان المحددة، كما تم عرض تجارب مختلفة من بلاد أبرزها البرازيل.

النمو والتضخم أبرز الموضوعات على مائدة القمة العالمية للحكومات بدبي

وأوضح «عبد الله»، أن اليوم شهد العديد من الجلسات، تناولت النمو عام 2022، إذ أن النمو في العام الماضي كان أقل من المتوقع وهو ما يستمر هذا العام، كما أنه كان يناقش أيضًا الموضوع الأهم وهو التضخم، الذي أضر بالعالم أجمع سواء بالدول المتقدمة أو بالدول النامية.