مدير تحرير «الوطن»: مشاركة مميزة لمصر في القمة العالمية للحكومات بالإمارات

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ مصر تشارك بأكبر وفد متنوع كضيف شرف للقمة العالمية للحكومات في الإمارات، التي بدأت فعالياتها اليوم وتستمر حتى الأربعاء المقبل، بمشاركة 20 رئيس دولة وقائد على مستوى العالم، ونحو 120 وفدا و80 منظمة و300 وزير، وصناع تكنولوجيا ومتخذي القرار ورجال أعمال.

وأضاف عبدالراضي، خلال استعراضه أهم وأبرز عناوين الصحف المصرية، في لقاء مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية «dmc»، أنّ مشاركة مصر هذا العام متميزة كونها ضيف شرف بهذه القمة، حيث تشارك مؤسسة حياة كريمة بما قدمته السنوات الماضية، وغيّرت به وجه الريف المصري، كما أنّ الملفات التي سيتم تناولها تتعلق باستخدام التكنولوجيا وتسخيرها في عمل الحكومات، إضافة إلى الأزمات العالمية الموجودة الآن، والملفات المتعلقة بالصحة والتعليم، وسيتم عقد 22 منتدى عالمي على مدار الأيام الـ3 المقبلة.

وتحدّث الكاتب الصحفي، عن إحياء جريدة «الوطن» الذكرى الـ11 لوفاة الكاتب الصحفي جلال عامر، قائلا إنّ ن الراحل أحد أهم الكتاب المبدعين الذين فرضوا أسمائهم بقوة، هذا الكاتب الساخر واللاذع الذي أمتع جمهوره بمقالاته اليومية بالمصري اليوم، ورغم رحيله منذ 11 عاما ما زال الجميع يحتفي ويحتفل بذكرى عيد ميلاده الـ70 حتى بعد رحيله، مشيرًا إلى أنّ صحيفة الوطن تسن سنة حسنة، وهي الاحتفاء بالرموز، وهو ما جعل الجريدة تنشر رسالة دفء بين أبناءه الأربعة.

18 مليار جنيه للمشروعات الخدمية بالمحافظات تلبي حاجة المواطنين

وعن المشروعات الخدمية بالمحافظات أكد مدير تحرير الوطن، أنّ تخصيص 18 مليار جنيه لهذه المشروعات يهدف لتلبية احتياجات المواطنين في القطاعات المهمة، وعلى رأسها الصحة والتعليم، ما يعكس استراتيجية الدولة واستهدافها رعاية المواطنين بالملفات المهمة، مشيدًا بالإنجازات المتحققة بهذه الملفات، ومنها التأمين الصحي الشامل الذي بدأ تطبيقه ببعض المحافظات بالمرحلة الأولى، وسيتم تتطبيقه ليغطي محافظات الجمهورية، إضافة للعديد من المبادرات الصحية.

عبدالراضي: النادي الأهلي قدّم أداء كبيرا في كأس العالم للأندية

وبالملف الرياضي، أوضح عبدالراضي أنّه لا يتفق مع النظرة التشاؤمية التي تحيط بالتحليلات الرياضية الخاصة بالنادي الأهلي، الذي حصل على برونزية كأس العالم للأندية 3 مرات، وكان قريبا من تحقيقها للمرة الرابعة مؤخرا، كما حقق فوزين في مبارتين، قائلا إنّ الأهلي قدّم كرة قدم جيدة رغم الهزيمة، وأنّ جمهور الأهلي غاضب من أمرين الأولى أنّ محمد شريف دائم على إهدار الفرص، وأنّ الانتقالات الشتوية التي انتهت قبل أيام لم يتمكن النادي الأهلي من التعاقد مع مهاجم قوي يكون سيد بمنطقة الجزاء، غير أنّ الأهلي هو متصدر الدوري المصري وأداءه كان كبيرا بكأس العالم للأندية.