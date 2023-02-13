إصابة ملاكم بغيبوبة في نهائي بطولة الشباب بطنطا.. ضربة قاضية

أصيب ملاكم، في العقد الثاني من العمر، بغيبوبة، بعد تلقيه عدة ضربات متتالية على يد منافسه، أثناء إقامة المباراة النهائية في إحدى منافسات رياضة الملاكمة، والمقامة داخل نادي السكة الحديد في طنطا، ونُقل المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة.

إصابة لاعب ملاكمة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطاراً يفيد وصول لاعب الملاكمة رامز حسام لمستشفي طنطا الجامعي في حالة أعياء شديد وغيبوبة تامة، لإصابته خلال المباراة النهائية للملاكمة ببطولة الشباب المقامة، داخل نادي السكة الحديد بطنطا.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة لاعب ملاكمة، يدعى رامز حسام، ويبلغ من العمر 17 عاماً، ومقيم بمدينة حلوان بمحافظة القاهرة، بغيبوبة تامة، بعد تلقية عدة ضربات متتاليه، وعرفت باسم «القاضية»، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي في حالة صحية حرجة.

الضربة القاضية

وكشفت التحريات عن عدم وجود شبه جنائية، وأن اللاعب كان في مبارة النهائية، المقامة داخل نادي السكة الحديد، ضمن ختام فعاليات بطولة الشباب، وزن 75 كيلو أمام خصمه، ويدعى علي محمد، والذي انهي المباراة بتوجيه ما يعرف بالضربة القاضية مما أدى إلى حدوث أعراض مفاجئة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة، للوقوف على الملابسات.