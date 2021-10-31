لاعب ملاكمة بنادي طنطا يعتدي على آخر بفريق السلة: أحدث له عاهة مستديمة

شهد نادي طنطا الرياضي، بمحافظة الغربية، واقعة اعتداء على لاعب سلة يدعى «علي خالد محمد» من قبل لاعب ملاكمة، أمام مكتب النشاط الرياضي، وكلاهما أبناء أعضاء في النادي وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أمن الغربية يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من أسرة لاعب السلة «علي خالد» بتعرض نجلهم لاعتداء بالضرب المبرح، من قبل لاعب ملاكمة، داخل نادي طنطا الرياضي.

محضر بالواقعة وخلع أسنان وكسر عظام

كما جاء في المحضر الذي يحمل رقم 34404 لسنة 2021 قيام لاعب ملاكمة بالتعدي على لاعب سلة، بالضرب المبرح وأحدث به إصابات، وعاهة مستديمة، متمثلة في خلع عدد اثنين من الأسنان الأمامية، بالفك العلوي، مع كسر عظام الفك العلوي المثبتين للأسنان 2،1 الدائمة بالفك العلوي وجرح كبير بالشفة السفلية مما تطلب، التدخل الجراحي لمدة 3 ساعات بمستشفى طنطا الجامعي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

إيقاف اللاعبين وإحالتهما للتحقيق

قال الدكتور ياسر المعداوي، مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في نادي طنطا الرياضي، إن الواقعة مشاجرة بين 2 من اللاعبين في النادي أحدهما فريق الملاكمة والثاني لاعب في فريق كرة السلة، وجرى إحالتها للتحقيق بالشؤون القانونية للنادي، وإيقاف اللاعبين طرفي الواقعة عن ممارسة أي نشاط رياضي داخل النادي لحين الانتهاء من التحقيقات.