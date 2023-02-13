محافظ الإسكندرية: تعيين 4203 شباب بينهم 126 من ذوي الهمم

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، موضحا أنه تم تعيين 126 شابا منهم، ومؤكدا أن المديرية تعمل على دعمهم وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان.

تعيين ذوي الهمم

ووفقا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، قال «الشريف» إن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تحت إشراف محمد كمال وكيل المديرية، قامت بتعيين 4203 شباب، منهم 126 من ذوي الهمم في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 9974 راغب عمل، منهم 249 ذوي الهمم، فضلا عن توفير 171 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

محافظ الإسكندرية يقدم الدعم لذوي الهمم

وأشار الشريف الى متابعته عن كثب لعملية تسكين الشباب في الوظائف المناسبة لهم كما اكد على اهتمامه الدائم بذوي الهمم وتقديم دعمه المستمر لهم

دعم ذوي الهمم في المجتمع

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل العيش للمواطنين ورعاية ذوي الهمم بمختلف الطرق وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع.