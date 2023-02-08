الأولى في حفظ القرآن عالميا من ذوي الهمم: تخطيت الصعوبات بدعم أسرتي (فيديو)

قالت أسماء عادل، الفائزة بالمركز الأول عالميا في حفظ القرآن الكريم من ذوي الهمم، إنّها بدأت حفظ القرآن الكريم في السادسة من عمرها، وأتمت الحفظ في غضون 3 سنوات، موضحة أنّها لم تواجه صعوبات كبيرة قبل المسابقة بسبب حصولي على الدعم والمساعدة، حيث وهب والدي ووالدتي وقتهما لي، وتخطيت الصعوبات.

بدأت التصفيات المحلية للمسابقة في أغسطس

وأضافت الفائزة بالمركز الأول عالميا في حفظ القرآن الكريم من ذوي الهمم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبوزيد: «بدأت التصفيات المحلية للمسابقة في شهر أغسطس، المسابقة رائعة للغاية، والتنظيم على أعلى مستوى، شاركت 6 مرات في التصفيات المحلية حتى تأهلت للمسابقة الكبرى».

والدتي كانت برفقتي في كل مراحل المسابقة

وأكدت الفائزة بالمركز الأول عالميا في حفظ القرآن الكريم من ذوي الهمم: «والدتي كانت برفقتي في كل مراحل المسابقة، وعندما أنهينا المشاركة في المسابقة، توجهنا إلى المنزل، وعندما كنا في الطريق عرفنا النتيجة، وشعرت بإحساس لا يوصف، كنت أتمنى أن أكرم من وير الأوقاف والرئيس عبدالفتاح السيسي، فرحة لا توصف».