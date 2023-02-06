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إعلان الفائز الأول في المسابقة العالمية للقرآن من فرع ذوي الهمم

كتب:

 إسراء سليمان
09:15 م | الإثنين 06 فبراير 2023
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الفائز الأول في الفرع السادس الخاص بذوي الهمم بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين، والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحصدت أسماء عادل سيد أحمد محمد علي المركز الأول في ذلك الفرع، وستحصل على جائزة قدرها 150 ألف جنيه ومصحف وشهادة تقدير.

وجاء في المراكز التالية لها كل من رمضان سعد علي محمد خليف، وزينب علي محمد أحمد، ومحمد سلامة محمد عبد الزين العشري، وجميعهم سيحصلون علي مصحف وشهادة تقدير.

وتأتي المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين بمشاركة 108 متسابق من 58 دولة حول العالم.

وامتحن المتسابقون في الفرع السادس وهم ذوو الهمم ويشترط حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة، بشرط ألا يزيد السن عن 35 عامًا.

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بقلم  إسراء سليمان