منح الشركة المنفذة لمشروع حماية مدينة أبو رديس من السيول مهلة 3 أشهر

قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، منح الشركة المنفذة لمشروع القناة الصناعية بمدينة أبورديس مهلة 3 أشهر لافتتاح مشروع حماية المدينة من أخطار السيول.

وقال المحافظ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه أجرى جولة تفقدية أمس بمدينة أبورديس، لمتابعة أعمال حماية المدينة من أخطار السيول، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 70%.

«بربخ» عملاق

وأكد محافظ جنوب سيناء، الانتهاء من إنشاء بحيرتين في وادي بعبع وقناة صناعية بطول 6 كيلومترات، مشيراً إلى أنه يُجرى إنشاء «بربخ» أو «ممر مائي»، لاستكمال منظومة حماية المدينة من أخطار السيول، وحماية منطقة الكورنيش الجاري تنفيذها ضمن المشروعات الخدمية بالمدينة.

وأوضح أن «البربخ» يتضمن 9 عيون، كل منها بعمق مترين، لتسهيل عملية مرور مياه السيول من القناة الصناعية حتى تصب في البحر، لحماية منطقة الكورنيش الجاري تنفيذها بطول 2.5 متر، كمنطقة خدمية ترفيهية لمواطني المدينة وزائريها.

وادي بعبع

وقال المهندس عبدالمجيد مصطفى، مدير الموارد المائية والري بجنوب سيناء، إنه تم تنفيذ مشروع حماية المدينة من أخطار السيول بتكلفة بلغت 76 مليون جنيه تقريبا، موضحا أن أعمال الحماية تشمل إنشاء بحيرتين في وادي بعبع بسعة تخزينية 20 مليون متر مكعب.

وتابع أنه جرى تنفيذ وقناة صناعية بطول 6 كيلومترات، ومعبر الإيرلندي على الطريق الساحلي أبورديس نفق الشهيد أحمد حمدي.