80 مليون جنيه لإنشاء مجرى صناعي يحمي وادي بعبع من السيول

أكد مبروك الغمريني، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، أنه جار إقامة 4 بحيرات صناعية، و 5 سدود وقناة تصريف للمياه بمنطقة وادي بعبع ضمن المرحلة الثانية لحماية وادي بعبع من أخطار السيول، بتكلفة تقدر بنحو 80 مليون جنيه.

وأضاف رئيس المدينة في تصريح له اليوم السبت، أن مشروع حماية منطقة وادي بعبع يتضمن أيضًا إنشاء مجرى سيل بداية من إحداثيات السيول بوادي بعبع وحتى المصب بخليج السويس بطول 6 كيلو مترات، وعرض 30 مترًا، بهدف تأمين مرور المياه من الاتجاه الشرقي للغربي، دون إضرار بالطرق والمنشآت والممتلكات العامة التي تتضرر كل عام من السيول.

وقال إن معهد الموارد المائية وضع مخطط لحماية منطقة وادي فيران، ويتضمن إنشاء سدود وحواجز وبحيرات بأودية «الرحبة والنفوس والجزيرة ونسرين»، وأيضًا مخطط لحماية وادي سدري التابع للمدينة طبقًا للإحداثيات الحديثة لخريطة السيول .

جدير بالذكر أن تكلفة أعمال المرحلة الثانية لحماية بمدن خليج السويس " رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، طور سيناء" من إخطار السيول بلغت 675 مليون جنيه، وتتضمن أعمال حماية منطقة وادى وردان بمدينة رأس سدر، لحماية المدينة والقرى المحيطة والطريق الجديد من أخطار السيول بتكلفة تصل إلى 75 مليون جنيه، وتتضمن إنشاء بحيرة كبيرة وحاجز بطول 2400 مترًا، وحماية منطقة وادي غرندل برأس سدر عن طريق إنشاء 4 بحيرات وسدين لحصاد مياه السيول وتغذية الخزانات الجوفية، وحماية البنية الأساسية بالمنطقة، بتكلفة تتعدى 340 مليون جنيه، وإنشاء عدد من المشروعات لحماية بمدينة الطور من أخطار السيول، بينهم 5 بحيرات وسدين بالأدوية التابعة للمدينة، بهدف حماية المنشآت من السيول، وتغذية الخزان الجوفي بالطور للاستفادة منه في التنمية المستدامة.