تعديل لائحة كلية إدارة الأعمال بالإسكندرية ينقذ 142 ألف طالب من الفصل النهائي

وافق المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، على تعديل لائحة نظام الساعات المعتمدة بكلية إدارة الأعمال، والذي تقدم به مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة.

وكان الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية إدارة الأعمال بالإسكندرية «التجارة سابقاً»، تقدم باقتراح لتعديل لائحة الكلية، بعد أن تعرض طلاب شعبة اللغة العربية للفصل وفقا للائحة الحالية.

التعديل أنقذ 142 ألف طالب من الفصل

وقال عميد كلية الأعمال، إن عدد الطلاب المستفيدين من التعديل حوالي 142 ألف طالب، ولن يتضرر سوى 153 طالبا، وهى نسبة لا تُذكر، ولن يكون الضرر كبيراً.

وأوضح أنه بعد صدور قرار سيتم تطبيقه لأول مرة فى جامعات مصر، سيُسمح للمفصولين بالتحويل لكليات أخرى مثل الحقوق والآداب، حتى وإن كانوا قد التحقوا بكلية إدارة الأعمال بعد حصولهم على دبلومات فنية، وذلك للحفاظ على مستقبلهم العلمي، مشيرا إلى أن جميع الطلاب عليهم الالتزام في المرحلة المقبلة حتى لا تتكرر مثل هذة الأزمة.

المستفيدون من تعديل اللائحة

وذكر «الصيفي»، أن التعديل الذي تقدمت به الكلية ووافقت عليه جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، ولجنة القطاع التجاري برئاسة الدكتور عادل زايد، والمجلس الاعلي للجامعات، واعتمده وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، فإن العدد سينخفض إلى 130 طالبا فقط، أي استفاد 1123 طالبا، بينما طلبة شعبة اللغة الإنجليزيه وفقا للائحة الحالية 73 طالب، ولن تنطبق على 23 طالبا منهم فقط، وبالتالي يصبح عدد الطلاب المستفيدين من تعديل اللائحة وتخفيف شروطها 1137 طالبا.