رئيس جامعة الإسكندرية يوجه بمراعاة تأخير الطلاب بسبب حالة الطقس اليوم

أجرى الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية بمناسبة بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، رافقه خلالها الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء ووكلاء الكليات وأمناء الكليات المختلفة.

ووجّه الدكتور قنصوة، عمداء الكليات بمراعاة تأخير الطلاب عن المواعيد المحددة للمحاضرات نظرا لظروف الأجواء الشتوية والأمطار التي تشهدها محافظة الإسكندرية اليوم.

جولة لتفقد كليات جامعة الإسكندرية

تضمنت الجولة تفقد كليات العلوم والزراعة والهندسة والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية والتمريض، واطمأن على استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب بمختلف كلياتها تزامناً مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وتجهيز القاعات والمدرجات والمعامل، وإعلان الجداول الدراسية للطلاب في أول أيام الدراسة، ووجود اللوحات الاسترشادية، وتجهيز العيادات الخارجية، مشدداً على ضرورة مداومة تطبيق خطة التطهير بإشراف وكيل الكلية لشئون البيئة لجميع المرافق بكليات ومنشآت الجامعة لضمان سلامة جميع منسوبي العملية التعليمية بالجامعة.

يأتي ذلك بالإضافة للتأكيد على إعلان كافة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع كليات الجامعة، والانتهاء من أعمال الصيانة التي جرت خلال فترة أجازة منتصف العام الدراسي، ومراجعة قواعد السلامة والحماية المدنية.

تقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب

وأكد «قنصوة» على تقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة في الجامعة، بما يساهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.

وأجرى رئيس جامعة الإسكندرية حواراً مفتوحاً مع الطلاب، متمنيا عاما دراسيا سعيدا لكل منتسبي الجامعة، واستمع لآراء ومقترحات أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مشيرا أن الطلاب هم أمل مصر ومستقبلها، لافتا في حديثه أن الجامعة ستوقع مزيد من الدرجات العلمية المزدوجة خلال الفترة القادمة مع الجامعات الإنجليزية والأمريكية لتخريج طلاب ذو تنافسية بمواصفات دولية.

حزمة من الأنشطة والفعاليات في جامعة الإسكندرية

وأشار أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، واستحداث آليات تنفيذ خطط النشاط والتواصل مع الطلاب، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.