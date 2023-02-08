رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفدا من «طشقند الأوزبكستانية» للدراسات الشرقية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وفد جامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية الأوزبكستانية، برئاسة الدكتورة جولتشيخرة ريخسييفا رئيس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء كليات الحقوق والعلوم والأداب والفنون الجميلة والسياحة والفنادق والدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية ومسئولي مكتب العلاقات الدولية في جامعة الإسكندرية.

تعاون جامعة الإسكندرية مع الجامعة العالمية

وأكد «قنصوة» على حرص الجامعة على التعاون الدولي مع الجامعات العالمية المرموقة، لافتاً أن جامعة الإسكندرية لديها العديد من الدرجات العلمية المزدوجة مع جامعات أمريكية وبريطانية وأوروبية تتيح للطلاب الحصول على الدرجة العلمية من الجامعتين.

وأضاف أن هذا المحور يعد ركيزة أساسية لدى جامعة الإسكندرية، حيث أنشأت الجامعة العديد من الدرجات المزدوجة والمشتركة مع كبرى الجامعات الدولية المصنفة عالميًا، وتسعى لاستكمال مستهدفها في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة، وذلك في التخصصات العلمية المختلفة، مؤكدا أن الجامعة تؤسس حاليا «تكنولوجي بارك» داخل 3 مجمعات بالجامعة، لتحقيق الاستفادة من المخرجات والمشروعات البحثية الخاصة بالجامعة، وتطوير مفهموم الصناعة القائمة على المعرفة.

ريخسييفا: حريصة على التعاون مع جامعة الإسكندرية

وقالت رئيس جامعة طشقند، إنها حريصة على التعاون مع جامعة الإسكندرية العريقة، خاصة في مجال الاستشراق واللغة العربية ودراسة المخطوطات والتراث الثقافي وتعميق التعاون الدولي في المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك.

ولفتت أن جامعة طقشند تأسست منذ 100 عام، وتضع خطة استراتيجية لتأهيل الكوادر العلمية، وتستهدف التعاون في المشاريع العلمية مع كبرى الجامعات الأجنبية، موضحة أن خريجي جامعة طشقند يتقلدون مناصب في الحكومة الأوزبكستانية، وهناك 50 من السفراء في أوروبا، وتمتلك الجامعة 5 مجالات علمية.

وأضافت أن جامعتها تسعى للنشر الدولي المشترك مع جامعة الإسكندرية، وتنفيذ المشاريع العلمية العلمية في دراسة المخطوطات التراثية بمكتبة الإسكندرية ومتحف مقتنيات جامعة الإسكندرية.

جامعة الإسكندرية تستعد للتعاون مع جامعة طقشند

فيما أشار الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة الإسكندرية مستعدة للتعاون مع جامعة طقشند لدراسة المخطوطات، لا سيما أن الجامعة تمتلك متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية، والذي يحتوي على مخطوطات نادرة وكتب تراثية عن الأديان السماوية الثلاثة، مؤكدا أن ذلك سيعطي أهمية كبرى للتعاون في دراسة تلك المخطوطات.

ووفق بيان جامعة الإسكندرية اليوم الأربعاء، لفت الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة الإسكندرية لديها مركزا خاصا لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها «TAFL Center»، مؤكدا أن ذلك المركز سيعطي أهمية كبرى للتعاون بين الجامعتين في تعليم اللغة العربية في دولة أوزبكستان.