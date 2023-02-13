«الخارجية السودانية»: وصول طائرة مساعدات إغاثية إلى سوريا

وصلت إلى مطار دمشق الدولي، اليوم، طائرة إغاثة سودانية تحمل 30 طنا من المواد الغذائية والطبية والأغطية وغيرها، عبارة عن مساعدات إنسانية من السودان للشعب السوري الشقيق ولمتضرري الزلزال في سوريا، بتوجيهات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد ، عبر فيه عن مواساة السودان، حكومة وشعبا، للشعب السوري في ضحايا الزلزال الذي وقع في الأراضي السورية.

كما أجرى السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري فيصل المقداد عبّر خلاله عن مواساته للشعب السوري.