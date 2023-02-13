هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تقدم 3 سيناريوهات لتوابع زلزال سوريا وتركيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنه بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي وقع في السادس من الشهر الحالي في تركيا وسوريا، حدثت مئات الهزات الارتدادية، وقدمت ثلاثة سيناريوهات يمكن أن تحدث في غضون أيام قليلة، وذبك بحسب موقع «نيوز ريبيت» الأمريكي.

السيناريو الأسوأ: حدوث زلزال مساو في القوة أو أكثر

وذكر تقرير الهيئة الأمريكية، أن السيناريو الأسوأ حدوث زلزال بقوة 7.8 درجة أو أعلى في كهرمان مرعش، جنوب شرق تركيا، حيث وقع الزلزال، واعتبرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إمكانية حدوث زلزال واسع النطاق بقوة 7.8 درجة أو أعلى في منطقة تركيا بنسبة حوالي 1%، في حالة حدوث مثل هذا الزلزال، فإنه سيؤدي إلى سلسلة من الهزات الارتدادية، تدمر المنطقة المحيطة بالأراضي المتضررة بالفعل من الزلزال، ما يتسبب في كارثة أكبر.

السيناريو الثاني: هزات ارتدادية بمتوسط 7 أو 7.8 درجات

أما السيناريو الثاني الذي قدمته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فهو حدوث هزة أو هزتين ارتداديتين بقوة 7.0 أو أكبر و 7.8 أو أقل، واعتبرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن هذا الاحتمال يبلغ حوالي 10%، وفي هذه الحالة سوف يزيد الضرر الناتج عن الزلزال وربما يتم إعادة تنشيط سلسلة من الهزات الارتدادية مؤقتًا.

السيناريو المحتمل الأقرب: استمرار الهزات وتضرر المنشآت الضعيفة

أما السيناريو الأكثر احتمالا، استمرار الهزات الارتدادية مع الانخفاض في درجتها وعدم تجاوزها 7 درجات، وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن هناك فرصة بنسبة 90% لحدوث توابع ارتدادية متوسطة إلى كبيرة تتراوح بين 5.0 و 6.0 درجات واحدة تلو الأخرى تسبب ضرر على المنشآت الضعيفة.

يذكر أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زادت من نسبة توقعها أن يتجاوز العدد الإجمالي للضحايا 100 ألف بنسبة نقطتين مئويتين من 24٪ إلى 26٪.