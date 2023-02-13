الأردن يسير قافلة إغاثة من 14 شاحنة إلى سوريا لمساعدة المتضررين

سيرت الهيئة الخيرية الهاشمية قافلة إغاثة مكونة من 14 شاحنة إلى الأشقاء في سوريا، محملة بأدوية ومواد غذائية وبطانيات ومياه شرب صحية لإيصالها للمناطق المتضررة في سوريا، من خلال نظام النقل التبادلي في مركز الحدود الأردنية- السورية (جابر- نصيب)، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بمساعدة الأشقاء المتضررين من الزلازل في كل من سوريا وتركيا.

سوريا تتسلم 7 شاحنات من القافلة

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، في بيان اليوم الاثنين، أن الهيئة العليا للإغاثة في سوريا تسلمت سبع شاحنات من القافلة، وتسلمت وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا سبع شاحنات أخرى؛ لتوزيعها على المتضررين في المناطق المنكوبة.

وقال المجالي إن الأردن مستمر في تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء في سوريا وتركيا؛ لمواجهة تداعيات الزلازل، وتقديم الاحتياجات الإنسانية اللازمة لذلك.