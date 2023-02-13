مبادرة «الرباعي» لشراء اللحوم بالصعيد تساهم في خفض أسعارها.. تعرف عليها

«شراء وبيع المواشي بالرباعي»، طريقة يتبعها أهالي عدة قرى ومراكز في محافظة قنا، وتعني اشتراك 4 أشخاص في شراء رأس الماشية بأنواعها المختلفة، ما يعود عليهم بالنفع لانخفاض أسعارها في هذه الحالة، حيث يحصل الجزار على ثمن ذبح الماشية فقط، ويصل سعر الكيلو فيها إلى 110 جنيهات فقط.

شراء اللحوم بنظام الرباعي

وقال محمود عبدالرحيم، جزار مقيم في أبومناع قبلي بمركز دشنا، إن طريقة «الرباعي» تنطبق على رؤوس الغنم والماعز فقط، لأن الرأس الواحدة تقسم على 4 أفراد فقط لاغير.

وأضاف: «هذا النظام كان يطبقه جدي وأبي في الأسواق الشعبية ذات اليوم الواحد المنتشرة في كل قرى المحافظة، حيث أن كل قرية لها سوق أسبوعي شعبي يتم فيه بيع الخضار والفاكهة والغلال واللحوم».

وأشار أنه يأتي 4 أفراد يتفقون مع بعضهم على ذبح غنم أو ماعز، يجمعون المال مع بعضهم، ويذهبون إلى جزار يشتري لهم رأس الماشية، ويذبحها ويقسم اللحوم «مرابعة».

وأوضح «عبدالرحيم»، أن سعر كيلو اللحوم في رأس الغنم أو الماعز في هذه الأيام يصل من 110 جنيهات حتى 140 جنيها، وهو أرخص بكثير من الشراء من الجزارين مباشرة، حيث يصل سعر كيلو اللحوم الضاني إلى 220 جنيها.

فيما أكد سعد سيد، جزار، أن المواطنين اتجهوا إلى هذه المبادرة بسبب ارتفاع أسعار اللحوم لدى معظم جزاري المحافظة، مطالبا المواطنين باتباع هذه الطريقة في العجول والأغنام للتوفير عليهم.

مبادرات شراء اللحوم

كما قال عادل سعيد، أحد أهالي قرية أبو مناع بمركز دشنا، لـ«الوطن»، «عائلتي وأشقائي وزوجاتهم مكونة من 15 فردا، نلجأ إلى النظام الرباعي لأنه يوفر علينا نحو 40% من الأموال عن الشراء من الجزارين مباشرة»، مؤكدا أن معظم العائلات بدأت تتجه إلى هذه الطريقة لتوفير الأموال.