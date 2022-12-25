أسعار اللحوم اليوم.. المواطنون يتجهون للشراء من منافذ بيع وزارة الزراعة

سجلت أسعار اللحوم اليوم في مصر، استقرارًا ملحوظًا لدى محال الجزارة، والسوبر ماركت، ومنافذ البيع المختلفة، وذلك بعدما توافرت اللحوم بصورة كبيرة في منافذ وزارة الزراعة مما أجبر الجزارين على خفض أسعار اللحوم، وبالتالي استقرارها بحسب شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وتستعرض «الوطن»، أسعار اللحوم اليوم، سواء البلدي أو المستوردة، في مختلف محال الجزارة بالمحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

لحوم التموين تتغلب على جشع الجزارين

وقال إبراهيم محمود، تاجر ماشية وجزار، إنّ أسعار اللحوم استقرت خلال الأيام الماضية، موضحًا أنّ الكثيرين استبدلوا شراء اللحوم بالدواجن والطيور الأخرى، فضلًا عن اتجاههم لشراء اللحوم من منافذ بيع وزارة التموين ومنافذ الأسعار المخفضة، وأعرضوا عن شراء اللحوم من الجزارين وهو ما تسبب في استقرار أسعار اللحوم في مصر.

قائمة أسعار اللحوم البلدي اليوم

وأضاف أنّ قائمة أسعار اللحوم اليوم في مصر جاءت كالتالي:

- سعر كيلو اللحم البقري اليوم: تراوح بين 150 وحتى 200 جنيهًا حسب المنطقة.

- سعر كيلو اللحم الضأن: تراوح بين 170 وحتى 185 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 130 وحتى 160 جنيهًا.

- سعر الكبدة البلدي: تراوح بين 150 وحتى 180 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم المفروم: تراوح بين 150 وحتى 180 جنيهًا.

- سعر كيلو السجق البلدي: تراوح بين 145 وحتى 165 جنيهًا.س

- سعر كيلو كباب الحلة: تراوح بين 165 وحتى 185 جنيهًا.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

وفيما يخص أسعار اللحوم المستوردة اليوم، فإنّها جاءت كالتالي:

- سعر اللحم البرازيلي اليوم: تراوحت بين 90 وحتى 110 جنيهًا

- أسعار اللحوم المجمدة اليوم: تراوحت بين 65 وحتى 85 جنيهًا.

- سعر الكبدة المستوردة: تراوحت بين 95 وحتى 100 جنيهًا.

- سعر اللحم الهندي اليوم: تراوح بين 97 وحتى 105 جنيهًا.

أسعار اللحوم السوداني بالتموين

وسجلت أسعار اللحوم السودانية اليوم الأحد، 135 جنيهًا للكيلو في منافذ البيع الحكومية المخفضة، وذلك للحوم السوداني البلدي، حيث سجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة نحو 145 جنيهًا، وهو نفس سعر كيلو الكبدة البلدي، بينما سجل سعر اللحوم الضأن الطازجة 145 جنيهًا للكيلو.