أحمد المسلماني: العالم سيتغير في 2024 بسبب الطاقة النووية

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن عام 2045 هو العام الذي سيتغير فيه العالم، حيث سمعنا في بداية القرن العشرين عن محاولات العلماء في تقسيم الذرة، وتمكن العلماء من تقسيمها وتقسيم نواتها، لافتا إلى أن القنابل النووية في هيروشيما هي قنابل انشطارية نتيجة تفتيت نواة الذرة.

الطاقة النووية الاندماجية

وأوضح المسلماني خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى» المذاع على قناة «الحياة»، أن الطاقة النووية الاندماجية ناتجة عن دمج الذرات ببعضها البعض، لافتا إلى أنه في حالة تفتيت الذرة أو دمج نواتها يمكننا الحصول على طاقة هائلة يكن استخدامها في المجال العسكري النووي أو المجال المدني من خلال المفاعلات النووية المنتجة للطاقة.

كارثة هيروشيما

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني إلى أن العالم سيمكنه إنتاج الطاقة النووية الاندماجية واستخدامها في الأعمال المدنية مثل الكهرباء وغيرها.