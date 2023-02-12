أحمد المسلماني: مليون وظيفة شاغرة في بريطانيا بسبب الإضرابات

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الساسة البريطانيون يرفضون فصل العمال المضربين عن العمل، لأنها ضد الثقافة والسياسة البريطانية، مشددًا على أن هذه الإضرابات، أدت إلى ضعف كبير جدا في أداء الدولة البريطانية، ويمكن القول إن هناك مليون وظيفة شاغرة في بريطانيا.

قواعد جديدة للعمل في بريطانيا

وأضاف المسلماني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة «الحياة»: «من يزور الفنادق يجد أن الخدمة فيها لم تعد مثلما كان الحال في الماضي، وبدلا من 20 موظفا سنجد 10 موظفين فقط.

كما أن عدد الموظفين أصبح قليلا في مرافق كثيرة جدا، لأن بريطانيا عندما كانت جزءً من الاتحاد الأوروبي، كانت تشغل عمالا كُثر من رومانيا وبلغاريا وشرق أوروبا بمرتبات قليلة ومقبولة في بريطانيا، وكانوا يسدون كل هذه الخدمات.

وتابع الإعلامي: «بسبب قواعد العمل الجديدة في بريطانيا، أصبحت هناك أماكن كثيرة ليس بها موظفون كفاية للعمل، ويمكن القول، إن هناك مليون وظيفة شاغرة في بريطانيا».

عدم الاستقرار السياسي

وأشار إلى أن بريطانيا تعاني من درجة من عدم الاستقرار السياسي، حيث جرى تعيين 3 حكومات في وقت قليل جدا، ولا يزال هناك استقرار حكومي في بريطانيا.