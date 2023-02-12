أحمد المسلماني: المتحف المصري الكبير نقلة كبرى في القوة الناعمة لمصر

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن المتحف المصري الكبير نقلة كبرى في القوة الناعمة للدولة المصرية، ففي عام 2002 جرى وضع الأساس لهذا المتحف.

وأضاف المسلماني، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة «الحياة»: «هذا المتحف مقام على 117 فدان، نتحدث عن مساحة هائلة لهذا المتحف الكبير، ويتوقع أن يزوره ملايين الزائرين سنويا، بواقع 5 ملايين زائر متوقع في السنة».

المتحف به 100 ألف متر مربع منشآت

وتابع الإعلامي، أنّ المتحف به 100 ألف متر مربع منشآت، 50% قاعات لعرض الآثار المصرية، والـ50 ألف متر مربع الأخرى بها مراكز أبحاث وأشياء مساعدة لعمل المتحف الكبير.

وأكد برنامج «الطبعة الأولى»، على قناة «الحياة»، أن المتحف يضم 19 معملا للترميم، ومركزا كبيرا للبحوث، كما أن التصميم الخاص بالمتحف رائع، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الدرج العظيم، ففي مدخله نجد تمثال الملك رمسيس الثاني، وتمثال الملك سنوسرت وتمثال للملك أبسماتيك الأول.

حديقة المتحف بها أشجار يزرعها الفراعنة

وشدد على أن هناك حديقة ملحقة بهذا المتحف الكبير، بها أشجار كانت تُزرع في العصر الفرعوني، وهو ما يعني أن الأشجار كانت شائعة في العصر الفرعوني، بالإضافة إلى وجود ممشى سياحي من هذا المتحف إلى الأهرامات، ووسيلة مواصلات وراقية وبيئية لمن يرغب في الانتقال بين الأهرامات والمتحف الكبير.