مساء DMC يعرض تقريرا عن العلاقات المصرية السعودية: تاريخ ممتد من المحبة والدعم

عرض برنامج «مساء DMC»، على قناة DMC، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «العلاقات المصرية السعودية.. تاريخ ممتد من المحبة والدعم».

علاقات جذورها تمتد إلى عام 1946

وذكر التقرير، أن العلاقات بين مصر والسعودية ليست مجرد علاقات وطيدة، لكنها أعمق من ذلك بكثير، إذ أن جذورها تمتد إلى عام 1946 عندما زار الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود أم الدنيا في أول زيارة له عقب توحيد المملكة.

ووفقا لما جاء في التقرير، فإن العلاقات المصرية السعودية القوية والعريقة نمت بقوة في السنوات الثماني الأخيرة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتتخطى أفاق الدبلوماسية والسياسة إلى المصير المشترك والرؤية الموحدة.

اتفاقيات كثيرة مبرمة بين البلدين

وبلغ عدد الاتفاقيات المبرمة بين البلدين منذ عام 2016 إلى أكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون، كما تأسس جلس التنسيق المصري السعودي تتويجا لهذه العلاقات، حيث جرى توقيع أكثر من 17 اتفاقية شكلت خارطة طريق للتعاون بين البلدين في الإسكان والتعليم والزراعة والبترول والصحة، منهم اتفاقية تطوير قصر العيني بقيمة 120 مليون دولار، واتفاقية إنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة بقيمة 100 مليون دولار، إلى جانب توقيع 10 اتفاقيات لتمويل مشروعات جديدة ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء.