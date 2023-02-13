العلاقات المصرية السعودية.. جذور راسخة بالتعاون في الشدة والرخاء

«لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب»، قد تظن أن قائل الجملة مواطن أو حاكم مصري، لكن القائل هو مؤسس المملكة العربية السعودية، الراحل عبدالعزيز آل سعود الذي أيقن أن العلاقات بين العرب ومصر حجر أساس أي تقدم لهذه المنطقة التي يواجه كل الموجودين فيها نفس المصير.

كيف بدأت معاهدة الصداقة بين البلدين؟

وبحسب موقع هيئة الاستعلامات العامة، فإن الرياض والقاهرة بدأتا معاهدة صداقة في عام 1939، حيث أنجزت مصر بعض المشروعات العمرانية في المملكة العربية السعودية.

دعم مصر في حروبها ومطالبها

وأعلنت العربية السعودية دعمها لمطالب مصر الوطنية في جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية وتم توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين مصر والسعودية في عام 1955 بعد ثلاثة أعوام فقط من قيام ثورة يوليو 1952، وقدمت السعودية لمصر أثناء العدوان الثلاثي عليها في عام 1967 نحو 100 مليون دولار وأعلنت حينها السعودية التعبئة العامة في جيشها لمواجهة العدوان الثلاثي على مصر.

موقف قوي من السعودية أثناء حرب أكتوبر

لا ينسى أحد موقف السعودية القوي في عام 1973 عندما أعلنت الوقوف بجانب مصر من خلال قطع إمدادات النفط عن إسرائيل والدول الداعمة لها، وزارت قيادات السعودية مصر من عام 1981 حتى عام 2022 أكثر من 50 مرة في دلالة على عمق العلاقات بين البلدين.