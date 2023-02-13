المناوي: حضور مصر في القمة العالمية للحكومات في دبي شديد التميز

قال الكاتب الصحفي عبداللطيف المناوي، إن لديه شعورًا شخصيًا كمصري موجود في فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي بأن مصر تظل كبيرة وقادرة وحاضرة وموجودة في الميزان الدولي والعربي مهما كانت الحالة الاقتصادية لها، هذا الشعور شعر به اليوم عند دخول الرئيس عبدالفتاح السيسي للقاعة وعندما بدأ في الحديث.

مصر كبيرة في كل أوضاعها وأحوالها

وأضاف «المناوي»، خلال مكالمة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر كبيرة في كل أوضاعها وأحوالها، وهذه المسألة يجب أن نثق بها حتى نتمكن من أن نمر من أي أزمة، كما أن حضور مصر في القمة العالمية للحكومات بدبي شديد التميز.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن هناك وجهات نظر وتقييمات مختلفة ما بين التأييد والتلبية في خطوات مصر الاقتصادية، لذلك الرئيس السيسي وضع الأمور بشكل واضح وحالة من حالات الاعتراف بالأمر الواقع والخيارات، و حديث الرئيس السيسي اليوم به قدر كبير من الوضوح والتقدير الواضح لما حدث في الفترة الماضية.

مصر قوية وتستطيع أن تمر من أي أزمة

وتابع: «ما أستطيع قوله وسمعته مع الكثير من الأطراف العربية والإمارتية أن الرئيس السيسي بكلمته استطاع أن يكسب الشعب الإماراتي وأن هناك حالة تأييد والترحيب الشديدة جدا لما ذكره الرئيس اليوم، وأن ما طرحه الرئيس اليوم ينبغي أن يكون بداية لوضع استراتيجية للتواصل الإعلامي والشعب والدبلوماسية الشعبية في إطار العلاقات العربية المصرية والعكس».