وزير التعليم العالي يترأس اجتماع «الأعلى للجامعات الخاصة» لمتابعة انتظام الدراسة

يناقش المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس، بحضور رؤساء الجامعات، عددا من الموضوعات المتعلقة بالتعليم الجامعي الخاص، اليوم، أبرزها متابعة استعدادات الفصل الدراسي الثاني 2023، وانتظام العمل بمختلف الكليات وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس في هذا الشأن.

انتظام العمل للفصل الدراسي الثاني 2023

وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل لـ«الوطن»، انتظام العمل للفصل الدراسي الثاني 2023 بمختلف الكليات دون رصد أي مشكلات، موضحاً أن المحاضرات منتظمة بعد الانتهاء من رفع كافة المقررات الدراسية للترم الثاني عبر المنصات التعليمية المختلفة.

امتحانات الترم الثاني في موعدها

وأشار إلى أن امتحانات التيرم الثاني ستجري في موعدها دون تغيير أو تأجيل وسيتم عقدها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين تنفيذا للخريطة الزمنية التي أقرتها الوزارة في هذا الشأن.

ومن جانبه، أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2023 تسير بصورة طبيعية دون تغيير أو تعديل في الخريطة الزمنية للتيرم أو العام الجامعي.