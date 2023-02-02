عضو بـ«الأعلى للجامعات»: تدريس مقرر سماحة الأديان في الفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وعضو المجلس الأعلى للجامعات أنه بدءاً من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022-2023 سيتم إضافة الجزء الخاص بمنهج سماحة الأديان وآداب الحوار مع الآخر ضمن المقرر الدراسي «القضايا المجتمعية»، وفقاً لتوجيهات وقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية رؤساء الجامعات.

سماحة الأديان وآداب الحوار مع الآخر

وأكد عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، ان الكليات بدأت في رفع المقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2023 عبر المنصات التعليمية المختلفة للكليات وذلك في إطار الاستعداد للتيرم الثاني، لافتا إلى أن الاستعدادات تتم على قدم وساق من تجهيزات وأعمال صيانة للمنشآت الجامعية والكليات المختلفة مع التشديد على الالتزام بالإجراءات والقواعد الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

اجتماع الأعلى للجامعات

وفي السياق ذاته، يعقد الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الاجتماع الدوري للمجلس في نهاية الشهر الجاري لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالتعليم الجامعي أبرزها مناقشة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي .