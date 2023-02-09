أمين المجلس الأعلى للجامعات يكشف حقيقة تأجيل الدراسة الأسبوع المقبل

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن السبت أول أيام الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، دون تأجيل أو تعطيل للدراسة.

الجامعات أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2023

وأكد في بيان صحفي، أن الجامعات أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني 2023 وإجراء عمليات الصيانة الشاملة لكافة المنشآت والمواقع من مدرجات ومعامل وقاعات دراسية، ويشهد اليوم غلق باب التنسيق والقبول للفصل الدراسي الثاني، بعد ان أتاحت الوزارة باب التقدم من خلال الإعلان عن تنسيق الجامعات والمعاهد للفصل الدراسي الثاني، لأكثر من 3 أسابيع.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل لـ«الوطن»، انتظام العمل بالفصل الدراسي الثاني 2023 بمختلف الكليات بدءً من السبت المقبل وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مضيفاً أن المحاضرات ستنتظم بجميع الكليات الأحد المقبل، موضحاً أن هناك عددا من الكليات تبدأ جداول محاضراتها من يوم الأحد المقبل، وجرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.