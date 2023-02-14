نشوب حريق في معهد روسي لتطوير قنوات التحكم اللاسلكي للأسلحة

نشب حريق هائل في مبنى «المعهد العلمي والبحثي للأجهزة الدقيقة» الروسي، مكون من طابقين في شمال شرق العاصمة «موسكو»، فيما أشارت «خدمات الطوارئ»، إلى سماع صوت انفجار عبوات الوقود، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

و«المعهد العلمي والبحثي للأجهزة الدقيقة» الروسي يعمل على تطوير وإنتاج قنوات التحكم اللاسلكي للأسلحة النفاثة البحرية والطيران.

إنقاذ 3 أشخاص في الحريق

وقالت وسائل إعلام، إن حريق «المعهد العلمي والبحثي للأجهزة الدقيقة» الروسي يمتد على مساحة 1500 متر مربع، فيما أنقذ رجال الإطفاء 3 أشخاص، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.