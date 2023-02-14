حبس حداد متهم بقتل شقيقة زوجته في قليوب لسرقة مصوغاتها الذهبية

أمرت جهات التحقيق في مركز قليوب بالتصريح بدفن ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوج شقيقتها بقرية «أبو سنة»، وكذلك بحبس المتهم الذي اعترف بجريمته، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث.

ضبط المتهم بقتل ربة منزل في قليوب

وكانت مباحث القليوبية ألقت القبض على حداد لقتله شقيقة زوجته خنقًا للاستيلاء على مصوغاتها الذهبية، حتى أرداها قتيلة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة.

وقال المتهم، في تحقيقات الأجهزة المعنية، إنه ارتكب الواقعة بغرض السرقة، حيث استدرج شقيقة زوجته وخنقها وألقى الجثة في ترعة.

العثور على الجثة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من قسم شرطة قليوب، يفيد العثور على جثة لسيدة بمنطقة أبو سنة دائرة مركز قليوب ملقاة في أحد الترع بعد استدراجها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مقتل سيدة تدعى «ا. م»، عاملة، على يد زوج شقيقتها، حداد، بغرض الاستيلاء على مصوغاتها الذهبية، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبس المتهم

وأوضح المحامي أحمد داود لـ«الوطن»، أن المتهم يواجه عقوبة الإعدام لقيامه بجريمة قتل اقترنت بالسرقة، مع توافر شرط مشدد وهو سبق الاصرار والترصد، حيث أن الأركان مكتمله وفق الاعترافات والتحقيقات والمعلومات المتوافرة حول الواقعة من تحقيقات الشرطة.