«أبوالغيط» يؤكد أهمية دور الإدارة الحكومية في إحداث نهضة رقمية بالمنطقة العربية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، اليوم الثلاثاء، أهمية دور الإدارة الحكومية في إحداث نهضة رقمية منشودة في المنطقة العربية.

وقال أبو الغيط، خلال كلمته في جلسة «النهضة الرقمية ..الإدارة الحكومية أولا» على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي: «إننا نجتمع اليوم لنتحدث عن واقع التحول الرقمي في المنطقة العربية، ودور الإدارة الحكومية في إحداث النهضة الرقمية المنشودة، وهو دور نتفق جميعا على أهميته الجوهرية».

الإدارة قاطرة النهضة في المجتمعات

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أن الإدارة هي عقل الدولة المخطط ويدها المنقذة وهي بذلك قاطرة النهضة في المجتمعات، ويقع على عاتقها قيادة هذا الانتقال من نظام تقليدي قديم إلى نظام جديد قائم على التكنولوجيا الرقمية ويواكب متطلبات المرحلة القادمة.

وأشار، إلى أنه مع تطور المجتمع الإنساني تواجه الإدارة الحكومية تحديات جديدة تتعلق بطرق عملها في خدمة التنمية بوجه عام، ومدى قدرتها داخليا على التأقلم مع تلك التطورات، إذ أصبحت عمليات تخطيط سياسات العصرنة وبناء القدرات وقيادة التغيير المستمر تحديات استراتيجية تحدد أدائها.