وزيرة البيئة تشارك في جلسة «قيادة المرأة نحو الاستدامة» بقمة دبي للحكومات

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في جلسة حوارية بعنوان «قيادة المرأة نحو الاستدامة»، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 التي تعقد بإمارة دبي، بمشاركة نخبة من قادة الدول ورؤساء الحكومات وصناع القرار وأصحاب الفكر وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين.

تحقيق الاستدامة

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات من أجل تحقيق الاستدامة، وقادت وزارتي البيئة والتخطيط هذه العملية من خلال عناصر نسائية، حيث تم وضع معايير الاستدامة البيئية بهدف دمجها في خطط التنمية، وزيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 30% في خطة السنة المالية 2021-2022 حتى الوصول إلى 100% من المشروعات الخضراء بحلول عام 2030.

وأضافت الوزيرة أن وزارة البيئة تهدف إلى تحقيق الهدف الخاص بالحفاظ على الموارد الطبيعية والتراث الوطني، لذلك وضعت سياسات تمكينية لدمج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط البيئية، كما تقوم بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيرةً إلى أن الحكومة المصرية شكلت وحدات للتنمية المستدامة في جميع الوزارات، لافتةً إلى تحقيق وزارة البيئة تقدمًا كبيرًا لتعزيز الاستدامة من خلال تنفيذ العديد من الشراكات في العديد من المجالات من خلال التعاون مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

المرأة تتفهم التحدي بشكل فريد

وأكدت الوزيرة تواجد المرأة في الخطوط الأمامية لأزمة تغير المناخ، لافتة إلى أن المرأة تتفهم التحدي بشكل فريد، نظرًا لأنها أكثر الفئات التي تدرك الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من واقع التجربة المباشرة، بل يقدمن أيضًا حلولًا لمعالجتها على أرض الواقع، حيث تلعب المرأة دورًا بارزًا في الأسرة، كما أن توزيع المسؤوليات في المنزل يعطي النساء والرجال رؤى فريدة حول فرص مكافحة تغير المناخ.