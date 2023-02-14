«النواب» يحيل تعديلات قانون منح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج للجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال و60 نائبا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية.

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وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواجهة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعدد من الأدوات الرقابية.