يحيى الفخراني يدافع عن المرأة بالفن والسياسة.. آخرها كلمته بمجلس الشيوخ

حرص على احترام السيدات في حياته، فانعكس ذلك على أعماله الفنية طوال مسيرته، نادى بمعاملة المرأة بلين ولطف، وظهر ذلك جليا في أدواره، حتى قالها بعلو صوته بالأمس، الفنان الدكتور يحيى الفخراني وعضو مجلس الشيوخ، متحدثًا حول أهمية التصدي للعنف الأسري، مؤكدا تأثير الدراما التليفزيونية بشرط أن تكتب بشكل جيد، وطلب من شيخ الأزهر تفسير آية «واهجروهن في المضاجع واضربوهن»، وتابع: «لازم الشيخ الطيب هو اللي يطلع يفهم الناس ويقول إيه قيمة الزوجة لأننا شعب متدين»، موضحًا أن هناك آيات قرآنية كثيرة تحث على حسن معاملة المرأة، فضلا عن وجود أحاديث نبوية في هذا الشأن.

يرى «الفخراني» أن دور الدراما في تكريم المرأة كبيرًا، والخوف من الأعمال الدرامية أن تأتي بنتيجة عكسية، مشيرا إلى أن الأعمال الدرامية لمواجهة التفكك الأسري تحتاج إلى كتابة جيدة، قائلا إنه سيتجه لتقديم الأعمال الاجتماعية مع الكتاب المميزين، وبالنظر إلى حياة الفنان بشكل عام، يتضح مدى احترامه للمرأة وتقديره لها.

قدم أهم أم للدراما المصرية

«ماما نونا»، ومن ينسى هذه الاسم، الدور الذي جسَّدته الفنانة القديرة الراحلة كريمة مختار، حيث لعبت دور والدة «حمادة» يحيى الفخراني في مسلسل «حمادة عزو» بالموسم الرمضاني عام 2007، والذي جسد دور الأم في تربية ابنها، وتقويم خطأه حتى وإن كان في عمر كبير، وحنان الأم وعطفها على أولادها.

مشهد النهاية بوفاة «مام نونا» لا يفارق خيال أحد ممن شاهدوه، والذي أراد به بطل العمل يحيى الفخراني، أن يوجه رسالة لكل من يغضب والدته، أن الحياة قصيرة وقد تفارق الأم الحياة في غمضة عين، فلا يجب إغضابهن والحرص دومًا على إرضائهن مهما كان حتى لا يندم أحد كما ندم «حمادة» بالمسلسل.

حب وتزوج مرة واحدة.. وكفى

50 عاما من الزواج الهادئ، بين يحيى الفخراني والكاتبة لميس جابر جمعهما خلالها قصة حب، حكاها الثنائي خلال ظهورهما في برنامج «صاحبة السعادة» على دي إم سي، وقال الفخراني، إن الأمر بدأ بينهما بمشاجرة في الجامعة، قبل أن يتفاهما سويًا ويشاركا في مسرحية معا ويتقاربا خلالها.

وأكمل الفخراني حديثه الرقيق عن زوجته مازحًا: «كنت لابس جاكيت وهي قامت بربط الزرار وأنا دفعت ثمن ده 50 سنة جواز».

قصص النساء في القرآن بصوت الفخراني

واستكمالا لحبه وتقديره للسيدات، قدم يحيى الفخراني مسلسل «قصص النساء في القرآن»، والذي يتناول العمل مجموعة من القصص التي وردت في القرآن الكريم عن النساء، منذ الجاهلية ومع بداية دخول الإسلام.