رئيس مجلس النواب يشارك في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

ضحايا الزلزال المُدمر

وألقى «جبالي» كلمة حول موضوع المؤتمر «رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي»، تقدم فيها بخالص التعازي للشعبين السوري والتركي في ضحايا الزلزال المُدمرالذي ضرب البلدين الأسبوع الماضي، سائلاً الله عز وجل أن يمُن بالشفاء العاجل على المُصابين.

موجات عنيفة تضرب الاقتصاد العالمي

وخلال الكلمة، أكد رئيس مجلس النواب، أن العالم يُعاني من موجات عنيفة تضرب الأمن والاستقرار العالمي على شتى الأصعدة والمستويات وضعت الاقتصاد العالمي بأكمله على المحك، مع تأثر سلاسل الإمداد والتوريد والتي تسببت في نقص حاد للغذاء، وهو ما جعل منظومة الأمن الغذائي العربي تُعاني من أزمة شديدة الوطأة، ربما نكون معها على شفا كارثة غذائية غير مسبوقة في العالم العربي.

أزمة الشُح المائي

وأضاف «جبالي»، أن العالم العربي يُعاني من أزمة شُح مائي شديدة الخطورة وهو ما ضاعف من هشاشة الأمن الغذائي العربي، وفي إطار استعراضه لجهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي المصري.

وأكد «جبالي»، أن الدولة المصرية وضعت تحقيق الأمن الغذائي نُصب أعينها كأولوية قصوى عبر اتخاذ جملة من الاجراءات لتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية، وهو ما انعكس ايجابياً على تحسن وضع مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.

وفي ختام كلمته، دعا «جبالي» الدول العربية إلى توحيد جهودها لتحقيق الأمن الغذائي العربي، باعتباره مكون رئيسي للأمن القومي العربي عبر تحقيق التكامل الغذائي العربي، وتطوير الخُطط والسياسات لتيسير حركة عوامل الانتاج بين الدول العربية لجعل منظومة الأمن الغذائي العربي أكثر قوة وصلابة في مواجهة الصدمات والاضطرابات العالمية.