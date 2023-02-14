«الأمن العام»: ضبط 360 قضية مخدرات وتنفيذ 81 ألف حكم قضائي

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (360) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (387) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (109,581 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (52,400 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,789 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (14,700 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (9,685 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,915 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,960 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (611 جرام).

عدد (2848) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (159 قطعة سلاح نارى بحوزة 137متهم) .. وذلك على النحو التالى:

(20) بندقية آلية .

(17) بندقية خرطوش.

(8) طبنجات.

(114) فرد محلى.

(432) طلقة مختلفة الأعيرة .

(20) خزينة متنوعة .

(257) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (81097) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(329) حكم جناية.

(25833) حكم حبس جزئى.

(4051) حكم حبس مستأنف.

(40544) حكم غرامة.

(10340) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (7) تشكيلات عصابية ، ضموا (20) متهم ، إرتكبوا (37) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (30) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (228) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23330) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (49) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (7) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.