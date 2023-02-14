«الداخلية» تضبط سائق سيارة دهس طالبا في قصر النيل

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصرالنيل بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى أعلى كوبرى أكتوبر بدائرة القسم.بالفحص تبين أنه حال سير دراجة هوائية قيادة (طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر "المتوفى") ، إصطدمت به سيارة مجهولة "لاذ قائدها بالفرار " نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال إستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المتسببــة فى الحادث كما تم التوصل لقائد السيارة وقت إرتكاب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطـــه حال إستقلاله السيارة المُشار إليها والمُتسببة فى الحادث وبها تلفيات عبارة عن كسر بالإكصدام الأمامى.. وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.