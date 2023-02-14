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رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث التعاون مع «DAI» اليابانية

كتب:

حسن عثمان
12:31 م | الثلاثاء 14 فبراير 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

التقي وليد جمال الدين رئيس اقتصادية قناة السويس، في ثاني أيام جولته الأسيوية، كاتسوهيكو ناكامورا المدير العام لشركة DAI Nippon Construction العالمية والعاملة في قطاع الإنشاءات.

ويأتي ذلك في إطار جولات رئيس اقتصادية قناة السويس الترويجية، وطرق أبواب الاستثمار واستقطاب الشركات اليابانية؛ لضخ استثمارات بالمنطقة الاقتصادية بالقناة.

مشروعات محطات معالجة المياه وتحلية المياه

وقدم رئيس المنطقة الاقتصادية، خلال الاجتماع، عرضًا تفصيليًا عن المنطقة الاقتصادية ومواقع مشروعاتها، وما تشهده موانئ المنطقة من أعمال تطوير لخدمة التجارة العالمية، موضحًا أوجه التعاون المشترك والممكنة مع الشركة خاصة في مشروعات البنية التحتية والمرافق خاصة مشروعات محطات معالجة المياه وتحلية المياه.

إنشاء عدد من المشروعات في مصر

على جانب آخر، عرض مدير عام الشركة الأنشطة التي تعمل بها الشركة في الأسواق الخارجية وخاصة في مجال الإنشاءات حيث تتمتع الشركة بسابق خبرة طويلة لها في إنشاء عدد من المشروعات في مصر.

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