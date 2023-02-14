أرخص هدايا عيد الحب 2023 للنساء والرجال.. «احتفل بأقل الأسعار»

عيد الحب من الأيام المميزة عالميا، يحتفل فيه العشاق بدوام الحب بينهم، بهدايا قيّمة للذكرى المميزة، ومن خلال السطور التالية، يمكن معرفة أرخص هدايا عيد الحب 2023، للاحتفال بأقل التكاليف مع شريك الحياة.

أرخص هدايا عيد الحب 2023

وجاءت أرخص هدايا عيد الحب 2023 كما يلي.

هدايا عيد الحب للنساء

- حقيبة نسائية: لا يمكن للمرأة أن تستغنى عن الحقيبة أثناء خروجها من المنزل، وتبدأ أسعار الحقائب بـ150 جنيها.

- ساعة يد: تفضل الكثير من النساء ارتداء ساعات اليد التي تساعدهم على معرفة الساعة لضبط مواعيدهم، وتبدأ أسعار الساعات من 100 جنيها.

- مكياج ومساحيق تجميل: وهي من أكثر الأشياء التي تحرص النساء على استخدامها بشكل دائم للتزيّن بها عند الخروج من المنزل، ويمكن شراء أشياء بسيطة بأسعار قليلة.

- منتجات العناية بالبشرة والشعر: من أكثر الهدايا التي تفضلها النساء، لا يمكن الاستغناء عنها على الإطلاق.

هدايا عيد الحب للرجال

- ساعة يد: ساعات اليد من الأشياء المهمة والأساسية لإطلالة الرجل عند الخروج من المنزل، فهو يفضل شراء الكثير منها حتى يكون لديه مجموعة متنوعة من الساعات وتبدأ أسعار الساعات الرجالي من 200 جنيه.

- ماكينة حلاقة بالكهرباء: يعتمد الكثير من الرجال على استخدام ماكينات الحلاقة التي تعمل بالكهرباء في المنزل، حتى لا يضطروا للذهاب لصالون الحلاقة، وتبدأ أسعار ماكينات الحلاقة من 350 جنيها.

- اكسسوارات ملابس: يحب الرجال تلك الهدايا التي تساعدهم على استكمال إطلالتهم، مثل الحزام الخاص بالسروال والدبوس الذي يتم ارتداءه مع البدلة، كما يمكن شراء كرافتة قيمة أيضا.