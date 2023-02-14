خريطة أماكن خروجات عيد الحب 2023 في الإسكندرية.. أرخصها الكورنيش

يحتفل الجميع اليوم بذكرى عيد الحب 2023، التي يصاحبها خروجات وتقديم الهدايا بين الأحباء والمرتبطين والأزواج، فتشهد أماكن الخروج انتعاشة كبرى بالتحديد في الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط التي تحوي أماكن عدة للاحتفال.

أماكن خروجات عيد الحب في الإسكندرية

ويقول محمد سعد، الخبير السياحي في الإسكندرية، إن حدائق المنتزه تتصدر أماكن عيد الحب في الإسكندرية 2023 وذلك بعد التطوير الكبير التي شهدته حيث تحوي أماكن متعددة، لافتاً إلى أن منطقة المعمورة المجاورة لها تعد أبرز الأماكن أيضا حيث تحوي عشرات المطاعم والكافيهات المميزة.

فنادق الإسكندرية أفضل خيار لعيد الحب مع الطقس البارد

وأضاف سعد، لـ«الوطن»، أن مع الطقس البارد حاليا تُعد الفنادق الكبرى بمنطقة سموحة، بالإضافة إلى فنادق كورنيش الإسكندرية، والفنادق الكبرى في منطقة برج العرب غرب الإسكندرية، هي الحلول الأمثل كونها تحوي أماكن مغلقة.

شواطئ الإسكندرية أحد أرخص خروجات عيد الحب

وأشار إلى أنه في حال كان الطقس جيدا بدون أمطار فتصبح شواطئ الإسكندرية خيارا مميزا مع تباين أسعارها بدءاً من النظام المجاني في شاطئي المندرة والأنفوشي، بالإضافة إلى الشواطئ العامة ذات الدخول بـ5 جنيهات، علاوة على الشواطئ المميزة التي تبلغ تذكرتها 10 جنيهات والأخرى 15 جنيها، وصولاً إلى الشواطئ السياحية ذات التذاكر التي تبلغ قيمتها 25 جنيها، لذا فهي أسعار بسيطة في متناول الجميع من أجل قضاء أوقات طيبة، والاستمتاع بعيد حب سعيد.