حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 14-2-2023 عاطفيا ومهنيا في عيد الحب

يتميز مولود برج القوس بالحنان والعطف اللذان يغلبان على تعاملاته مع من حوله، كما يعرف عنه طيبة القلب وعفويته في ردود أفعاله، ومن الناحية العملية فهو يتميز بكيفية إدارة الأمور والسيطرة على المشاكل أو الأزمات.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

القمر في برجك اليوم مما يشعرك بالحماس ويجد الوقت مناسبا لعرض اقتراحاتك بثقة وتصر على صنع حياتك، لذا لن يقف أمامك شيء وتجد النجاح حليفك، وفق حظك اليوم بالنسبة لمواليد برج القوس على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

يتواجد الشمس وعطارد في منزل العلاقات مما يعدانك بوقت جيد وتطورات إيجابية وأوقات سعيدة تقضيها مع من تحت، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.