والد الملاكم رامز حسام بعد تعرضه للضربة القاضية: حالته الصحية مستقرة

كشف والد الملاكم رامز حسام، الذي أصيب بنزيف في المخ، بعد تعرضه لـ«الضربة القاضية» على يد الخصم، أثناء إقامة المباراة النهائية لبطولة الجمهورية للشباب وزن 75 كيلو، والمقامة داخل نادي السكة الحديد بطنطا، عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة.

الحالة مستقرة وتوفير طبيب أجنبي

وأشار والد لاعب الملاكمة لـ«الوطن»، إلى أن ابنه يرقد داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعي، وحالته الصحية مستقرة وما زال تحت الملاحظة، مطالبا الجميع بتكثيف الدعوات لابنه، وأن يمن الله عليه بالشفاء، وذالك بعد أن خضع إلى عملية جراحية في المخ، لأنه كان يعاني من نزيف.

وأضاف أن اتحاد الملاكمة، وفر طبيبا أجنبيا، لتوقيع الكشف الطبي عليه، وطلب بعمل بعض الفحوصات الطبية من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

البطولة الثالثة التي يشارك فيها

وأوضح أن ابنه طالب في الصف الأول الثانوي، ومقيم بمدينة حلوان بالقاهرة، وكان يمثل نادي اتحاد الشرطة، وأن هذه البطولة هي الثالثة التي يشارك فيها، وحصد العام الماضي، المركز الثالث في بطولة الجمهورية للملاكمة، والمركز الرابع على مستوى المدارس في البطولة التي أقيمت في شرم الشيخ، مشيراً إلى أنه كان يعمل في إحدى الدول، وكان على تواصل دائم ومستمر، وفور علمه بإصابته ابنه، عاد إلى مصر ليكون متواجداً بجانبه.

الجدير بالذكر أن الملاكم تعرض لنزيف في المخ بعد تلقيه الضربة القضية، على يد المنافس، أثناء إقامة المباراة النهائية لبطولة الجمهورية للملاكمة بنادي السكة الحديد بطنطا، وتم نقله بواسطة والدته وشقيقها، إلى مستشفى طنطا الجامعي، بجانب تواصل وزير الشباب والرياضة، وزيارة وكيل وزارة الشباب بالغربية، له من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.