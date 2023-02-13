أول تعليق من والد ملاكم طنطا بعد إصابته بغيبوبة: «بتمنى يفتح عينيه ويكلمني»

قال والد الملاكم رامز حسام إن ابنه أصيب بحالة إغماء ونزيف بالمخ وفقدان للوعي، أثناء لعبه المباراة النهائية للملاكمة في بطولة الجمهورية للشباب والمقامة داخل نادي السكة الحديد بطنطا، بعد أن قام المنافس بتسديد الضربة القاضية له، وقامت والدته وشقيقها بنقله إلى مستشفى طنطا الجامعي.

وزير الرياضة يطمئن على حالة الملاكم

وأضاف والد الملاكم خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هناك تواصل من مكتب وزير الشباب والرياضة، بجانب قيام وكيل وزارة الشباب بالغربية بزيارته من أجل الاطمئنان على حالة ابنه الصحية، مشيرا أن «رامز» مصاب بنزيف داخلي في المخ بحجم سنتيمتر ونصف، وأجرى عملية جراحية بعد أن قام الأطباء بعمل الفحوصات الطبية اللازمة له فور وصوله.

كان يحلم بالميدالية الذهبية

وتابع أن ابنه أثناء المباراة النهائية، والتي أقيمت داخل نادي السكة الحديد بطنطا، سقط أرضا ثم عاود الوقوف مرة أخرى، قبل أن ينتهي الحكم من العد، ثم سقط مرة أخرى، وحاول الجميع إفاقته «كنا فاكرين إنه مجهد»، مضيفا أنه كان على تواصل دائم ومستمر مع ابنه أثناء الـ4 مباريات السابقة قبل المباراة النهائية، وكان يتطلع إلى الحصول على الميدالية الذهبية والفوز بالمركز الأول.

واختتم والد الملاكم رامز حسام حديثه قائلا: «بتمنى من ربنا يفتح عينيه ويكلمني، أنا بشجعه يلعب رياضة عشان الرياضة مفيدة، وليس من أجل أن يحصل على مقابل».