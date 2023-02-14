رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مجلس النواب يستقبل وفدين من شباب الدبلوماسيين

كتب:

ولاء نعمه الله
04:14 م | الثلاثاء 14 فبراير 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل مجلس النواب خلال الجلسات العامة للمجلس هذا الأسبوع، وفدين من الملحقين الدبلوماسيين الدارسين بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية، إذ نظم مجلس النواب جولة لهم في أروقة المجلس شملت زيارة المتحف ومكتبة المجلس، كما استمع شباب الدبلوماسيين لشرح مُفصل حول طبيعة عمل مجلس النواب وتاريخ الحياة البرلمانية المصرية العريقة التي تعود لأكثر من 150 عاما.

مهام مجلس النواب

وحضر شباب الدبلوماسيين جانبا من الجلسات العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على مهام مجلس النواب ودوره التشريعي والرقابي، وآلية المناقشات بالجلسات العامة.

ويأتي ذلك في إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية.

اقرأ المزيد:

رئيس مجلس النواب يشارك في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي

رئيس مجلس النواب الأردني لـ«القاهرة الإخبارية»: نعمل على تكثيف التعاون المثمر مع مصر

مدبولي يلتقي رئيس مجلس النواب الأردني لبحث الملفات المشتركة

لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تستكمل اجتماعاتها في مجلس النواب
بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.