تحقيقات مقتل ربة منزل على يد شقيق زوجها بالقليوبية: المتهم أراد سرقة مصوغاتها

كشفت التحقيقات في واقعة مقتل سيدة على يد شقيق زوجها بالقليوبية، أن المتهم انتظر المجني عليها عقب خروجها من العمل من أحد المستشفيات بدائرة قسم قليوب، بمحافظة القليوبية، واستدرجها وخنقها حتى لقيت مصرعها، ووضع جثتها داخل جوال، وألقى بها بترعة أبو سنة وفر هاربا.

كما تبين من التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمته للاستيلاء على مصوغاتها الذهبية، إذ أنه كان يمر بضائقة مالية ويريد إتمام زفافه.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية تمكنت من ضبط المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن جثة المتوفاة وطلب تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلها.

العثور على جثة داخل شيكارة برشاح أبوسنة

كان اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، تلقى إخطارًا من العقيد محمد سامي مندور رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة داخل شيكارة ملقاة برشاح قرية أبوسنة دائرة مركز شرطة قليوب.

تفاصيل قتل ضحية قليوب

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، قيام شخص يدعى حسن. ك حداد بالتخلص من زوجة شقيقه تدعى إيمان. م لسرقة مشغولاتها الذهبية لمروره بضائقة مالية حيث كان يستعد لإتمام زفافه فقام بقتلها واستولى على مصوغاتها الذهبية والهاتف المحمول وتخلص من الجثة بوضعها داخل شيكارة وألقاها برشاح قرية «أبو سنة» دائرة مركز قليوب.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد محمد حسام أمين، والرائد محمود هشام معاوني المباحث، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقرا بارتكاب الواقعة، كما أرشد عن المسروقات مشغولات ذهبية وهاتف محمول.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسه.

وكشف عماد قزامل المحامي لـ«الوطن»، أن الواقعة تندرج تحت طائلة القانون كريمة قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد اقترنت بظرف مشدد وهو السرقة واستدراج المجني عليها وتصل العقوبة فيها للإعدام شنقا.