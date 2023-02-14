وزارة الداخلية تُعلن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن

أعلنت وزارة الداخلية، البدء في قبول دفعة جديدة للراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن من الذين يجتازون الاختبارات المقررة.

الشروط الالتحاق

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى عدة شروط، على النحو التالي:

- أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

- ألا يقل السن عن 19 عامًا ولا يزيد عن 25 عامًا في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

- أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار «ما لم يكن قد رد إليه اعتباره».

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل.

- أن يستوفي شروط اللياقة الصحية والبدنية، والتي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

- ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم بالنسبة للذكور، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث.

- ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة، أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأي جهات الدولة الأخرى.

- ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

المزايا الممنوحة للمتقدمين

تحمل الدولة لنفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد، فيما يحصل الطالب بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، ويحق له الاستفادة من النظام العلاجي المجاني، وفقًا لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.

يتم التقديم للالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eghttps:// (خدمات معاوني الأمن).

بينما تُسحب كراسات الالتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، وهى معهد معاوني الأمن بطره «ذكور» بمحافظات (القاهرة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية السويس، بورسعيد) ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة مدخل مدينة وادى النطرون «ذكور» بمحافظات (البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، مطروح، الغربية، خارج الجمهورية) ومعهد معاوني الأمن بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات «ذكور» بمحافظات (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا) ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حى الكوثر «ذكور») بمحافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر).

وبالنسبة للطالبات من جميع المحافظات فسيتم التقديم بمعهد معاوني الأمن بطره وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18/2/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 22/3/2023.

تناشد وزارة الداخلية جميع المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمى الخاص بالوزارة، أو من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.