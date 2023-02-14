«الأعلى للإعلام» يعلن عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي التعصب الرياضي

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن البدء في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية ضد عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي ذات المتابعة الكثيفة، لمخالفتها الضوابط والمعايير المقررة من المجلس، بشأن عدم بث أو نشر منشورات تؤدي إلى تأجيج روح التعصب والتمييز بين المواطنين في المجال الرياضي، أو تتضمن إساءات وسب وقذف في حق المؤسسات والجماهير والأفراد، بما يحض على العنف والكراهية، ويخالف القانون.

وأشار المجلس في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أنه في إطار متابعة المجلس لوسائل الإعلام المختلفة، ورصدها من إدارات الرصد المختصة، خاصة في المجال الرياضي، تلاحظ التزام معظم وسائل الإعلام والصحف بالضوابط والمعايير المقررة من المجلس، فيما تلقى المجلس عددا من الشكاوى حول بعض المخالفات.