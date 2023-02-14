قناة «DMC» تبرز خبر «الوطن» حول لقاء رئيس «الأعلى للإعلام» مع ممثل اليونيسيف

عرض برنامج «8 الصبح»، الذي تقدّمه الإعلامية أية جمال الدين، على قناة «DMC»، الخبر الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بلقاء رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع ممثل اليونيسيف في مصر والحديث عن استكمال التعاون الثنائي، بعنوان «كرم جبر: وسائل الإعلام ملتزمة بمدونة سلوك الطفل ونتابع تنفيذها».

الإعلام والصحافة ملتزمًا بمدونة سلوك بالطفل

قال الكاتب الصحفي أحمد عامر، إنَّ الإعلام والصحافة ملتزمان للغاية بمدونة سلوك الطفل، مشيرًا إلى أنَّ الفضائيات كلها لديها برامج خاصة بالأطفال، إضافة إلى مدونة سلوك لها علاقة بكل ما يتعلق بسلوك الطفل وتربيته وتنشئته، موضحًا أنَّه كان لدينا مشكلات في الأعمال الدرامية الرمضانية التي كانت لا تلتزم بمدونة الطفل.

الأطفال هم المستقبل القادم

وأضاف «عامر»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، «رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر أكّد أنَّّ الدراما الرمضانية المقبلة ستشهد التزام كبير بمدونة سلوك الطفل»، متابعًا أنَّ الالتزام بمدونة سلوك الطفل في الأعمال الرمضانية أمر مهم للغاية، إذ أنَّها كانت الثغرة الوحيدة التي كانت تخالف تلك المدونة.

وأشار إلى أنَّ الأطفال هم المستقبل القادم لذلك يجب أن يكون هناك التزام كامل بتقديم كل ما هو مفيد لهم من أجل تنشئتهم بشكل سوي وطبيعي، حتى لا يعانوا من أي مشكلات نفسية أو اجتماعية أو مشكلات لها علاقة بالمدرسة أو بالتنشئة.