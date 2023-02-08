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«الأعلى للإعلام» يقرر تشكيل لجنة دائمة لرصد التجاوزات في المجال الرياضي

كتب:

حسام حربي
04:55 م | الأربعاء 08 فبراير 2023
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنطيم الإعلام

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنطيم الإعلام

قرر الاجتماع المشترك بين أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ونقابتي الصحفيين والإعلاميين، واتحاد الكرة، ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ورابطة النقاد الرياضيين، تشكيل لجنة دائمة تضم الجهات المختصة تتولى ضبط المشهد الرياضي؛ برصد ومتابعة الإعلام في هذا المجال، وبحث المخالفات والتجاوزات، عبر كل الوسائل الإعلامية المختلفة و«السوشيال ميديا»، واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة بشأنها طبقًا للقانون.

كما اتفق الحضور على إصدار الإجراءات اللازمة لمراعاة التخصص في تقديم وضيوف البرامج الرياضية، والتأهيل للقيام بهذا العمل، ونشر لائحة الانضباط الخاصة باتحاد الكرة وتعميمها على جميع وسائل الإعلام؛ وزيادة الوعي والتبصير بها.

التعامل مع فقرات التحكيم 

وقرر المجلس إجراء دراسة معمقة حول التعامل مع فقرات التحكيم في البرامج الرياضية، واتفقوا على ضرورة العمل معًا والتصدي بقوة لكل التجاوزات، واتخاذ إجراءات مشددة ضد مرتكبيها والحفاظ على هيبة الدولة والمؤسسات الرياضية، وتفعيل القوانين بمنتهى الشدة والحزم أيًا كان مرتكبيها.

الهدف تنقية الأجواء ونشر روح التسامح 

وأكد الحضور أن الهدف هو تنقية الأجواء الرياضية من الكراهية، ونشر روح التسامح والبعد عن التعصب، وحماية حقوق الجمهور في إعلام نظيف وممارسات عادلة تقف على مسافة واحدة من الجميع.

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بقلم حسام حربي